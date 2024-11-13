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أحمد جودة - القاهرة - ليلى علوي تحيي ذكرى وفاة محمود عبد العزيز بهذه الكلمات

حرصت الفنانة ليلى علوي على إحياء ذكرى وفاة الفنان القدير محمود عبد العزيز الذي رحل عن عالمنا يوم 11 من شهر نوفمبر الجاري، ووجهت الفنانة ليلى علوي له رسالة مؤثرة نستعرضها لكم في السطور التالية.



منشور ليلى علوي عبر إنستجرام



نشرت ليلى علوي صورة تجمعها بالفنان الراحل محمود عبد العزيز عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلقت قائلةً:

"الذكرى السنوية الثامنة على رحيل العظيم محمود عبد العزيز وحشتنا أوي أوي.. نسألكم الفاتحة والدعاء لروحه".

منشور الفنانة ليلى علوي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات إنستجرام



أحدث أعمال الفنانة ليلى علوي



وفي سياق آخر كانت آخر الأعمال الفنية للفنانة ليلى علوي هو فيلم "آل شنب" الذي إنطلق عرضه في السنيمات في نهاية شهر أكتوبر الماضي.



قصة فيلم آل شنب

تدور أحداث فيلم "آل شنب" فى إطار عائلى لايت وكوميدي حول عائلة آل شنب واللذين تنقلب حياتهم رأسًا على عقب عندما يتعرضون لحالة وفاة مفاجئة ويضطرون إلى الذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة فى إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد وهذا التجمع العائلى الكبير الذى يضم الأربعة شقيقات، وأبنائهم وأحفادهم تنفجر المواقف الكوميدية بينهم، وتدور باقي أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق.



أبطال فيلم آل شنب

يشارك في بطولة فيلم آل شنب كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنانة ليلى علوي، سوسن بدر، هيدي كرم، لبلبة، أسماء جلال، هاني سرحان، محمود البزاوي، علي الطيب، إبتهال الصريطي، أحمد عصام، وآخرين من النجوم المتميزين، والفيلم من تأليف وإخراج آيتن أمين.