نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب... توم كروز يتصدر تريند محركات بحث جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر اسم النجم العالمي توم كروز تريند محركات بحث جوجل ،فور طرح أول فيديو ترويجى لـ فيلمها الجديد المنتظر Mission: Impossi ble The Final Reckoning، والذي من المقرر أن يتم عرضه في دور العرض يوم 23 مايو من العام المقبل 2025.

ويظهر في التريلر شخصية كروز الشهيرة، إيثان هانت، مرة جديدة وهو يقفز بين القارات ويهرب من الأعداء، ووصلت مدة الفيديو إلى أكثر من دقيقتين.

وذلك بعدما أعلنت شركة Paramount المنتجة لـ الجزء الثامن من سلسلة الأفلام الشهيرة Mission: Impossible، التي يقوم ببطولتها النجم العالمى توم كروز، عن اسم الجزء المنتظر، حيث سيطرح تحت اسم Mission: Impossible — The Final Reckoning، على أن يصل دور العرض في 23 مايو من العام المقبل 2025.

كما طرحت الشركة المنتجة البوستر الرسمي للفيلم الجديد المنتظرMission: Impossible— The Final Reckoning، مع ظهور شخصية كروز الشهيرة، إيثان هانت.

يضم The Final Reckoning، الذي أخرجه وكتبه كريستوفر ماك كواري، الذي عمل لفترة طويلة في السلسلة، طاقمًا من الممثلين يضم وجوهًا مألوفة مثل فينج رامز وسيمون بيج وفانيسا كيربي، بالإضافة إلى الممثلين الجدد مثل هانا وادينجهام ونيك أوفرمان وكاتي أوبراين.