هل يرحل سيف الجزيري عن الزمالك؟.. طالع التفاصيل

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي عن تطورات جديدة بشأن ملف مستقبل التونسي سيف الدين الجزيري نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وموقفه من البقاء أو الرحيل وتداول الأنباء حول رغبته بفسخ التعاقد.

هل يرحل سيف الجزيري عن الزمالك؟

وقال أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ببرنامج اللعيب عبر قناة mbc masr: "التونسي سيف الدين الجزيري نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مفيش معاه مشاكل مالية حتى لو في تأخير هو لما كان إعارة وشاف التعامل عندنا صمم يقعد وجدد أكتر من مرة والمشكلة الأساسية هي الإعلام بيصدر حاجات غير طبيعية".

وأضاف: "لا يوجد شئ غريب أن مدير فني يستبعد لاعيب وخد اجازته ثلاث أيام وهو رجع التدريبات وبقوة جدا فنيا وساعات جوميز بيكون في حاجة معينة عايز يعملها والإعلام تداول صورة شوفتها فضلت أضحك وفي حرب من الوكلاء ضد اللاعيبه الأجانب عشان تمشي حد وتجيب بداله وكلها سوشيال ميديا ومحتفظين بيها لو احتاجنا ليها هنطلعها والفترة الجاية ان شاء الله اي حد هيجدد هيتم الأمر وهنقعد معاهم".

واختتم: "سيف من لاعيبتنا الأساسية ومن هدافين الزمالك الفترة اللي فاتت والأمر بيرجع لجوميز ولكن الإعلام بيضخم الموضوع وده وارد بس لازم تقول الحقيقة وأهم حاجة الإعلام الرياضي والتحكيم المصري مع تغير اتحاد الكرة يتغيروا بشكل كامل ويكون في مصداقية وموضوع رحيل سيف مش حقيقي تماما ومفيش مشاكل بينه وبين جوميز وعلاقة شيكابالا وناصر منسي زي الفل واللي بيحصل في الملعب بينتهي وبيكون في شكل تاني بأوضة اللبس ومسالتش ايه اللي حصل ولا مين ودي حاجات عادية وبتعدي".