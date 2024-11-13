نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير لوائح: تم الغاء قضية النجوم ضد بيراميدز بسبب عدم تسديد أموال إجراءات التقاضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية، أن رفض المحكمة الرياضية الدولية "كاس" للقضية المرفوعة من نادي النجوم ضد الاتحادين المصري والإفريقي ونادي بيراميدز لمنعه من المشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

خبير لوائح يكشف سبب الغاء قضية النجوم ضد بيراميدز

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "تم رفض دعوى نادي النجوم بسبب عدم قدرته على دفع 100 ألف فرنك سويسري، والمحكمة الرياضية أقرت بتحميله 2000 فرنك سويسري مساهمة في الأتعاب، والقرار لا يوقف القيد مطلقا كما يزعم البعض".

وأضاف: "من حق بيراميدز التقدم بطلب للاتحاد المصري للحصول على 2000 فرنك بعد الغاء القضية التي تخص سحب رخصة النادي من المشاركة في دوري الأبطال".

وأكمل: "بيراميدز لديه حكم نهائي بالحصول على أكثر من 10 مليون جنيه قيمة مستحقات متأخرة في صفقة محمود صابر".