نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلصتني.. تعرف على تفاصيل وموعد إطلاق أغنية جنات الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت النجمة جنات عن بوستر أغنيتها الجديدة "خلصتني" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تمهيدًا لإطلاقها للجمهور.

موعد طرح أغنية خلصتني لـ جنات

ومن المقرر أن تطلق جنات الأغنية الجديدة في السابعة من مساء يوم الجمعة 15 نوفمبر الجاري عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وعبر منصات الموسيقى المختلفة.

تفاصيل الأغنية

الأغنية الجديدة تتعاون فيها جنات مع الشاعر الغنائي أحمد المالكي وهي من ألحان محمدي وتوزيع أحمد أمين، وتقدم فيها جنات لونًا موسيقيًا مختلفًا عن أغنياتها الأخيرة.

وكانت جنات أطلقت آخر أعمالها باسم "لو اتجوزت" على طريقة الفيديو كليب من كلمات محمد مصطفى ملك، وألحان سامح كريم وتوزيع محمد مجدي وحققت انتشارا كبيرا وقت إطلاقها.

كلمات أغنية لو اتجوزت

شوفته اتبروزت اتدبست

ومن نظرة خلصت

على إيده فجأة اتحمست

قولت وفيها إيها لو اتجوزت

ده أنا قومت رقصت من الفرحة

وفي حبه احتاست

ده جماله أصله يدوخ

خلالي قلبي مخوخ

في عيونه توهت

النار وكلاني أيوة السكينة سرقاني

طيب أسيبه؟ لا قطع لساني

وهلاقي أنا زي ده فين

شوفته اتلخبطت اتحنطت

ده هيجيب لي الضغط

إيه اللي بيحصل بالظبط؟

ده أنا قلبي خلاص شكله اتحط

أيوة اتمرمطت وعلى آخري

في هواه اتفرهدت

سواني على نار هادية

واداني فجأة القاضية

بصراحة يعني اتظبطت

النار وكلاني أيوة السكينة سرقاني

طيب أسيبه؟ لا قطع لساني

وهلاقي أنا زي ده فين