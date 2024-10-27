نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمهور العين الإماراتي يحضر بجواز السفر مباراة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إنه تمت مخاطبة السلطات المصرية للسماح لجماهير نادي العين الإماراتي بالدخول بموجب جواز السفر والإقامة.

جمهور العين الإماراتي يحضر بجواز السفر مباراة الأهلي

وأشار إلى أن الأمر لقي استجابة كاملة من السلطات المصرية التي تبذل جهودًا كبيرة لتخرج المباراة بما يليق بالعلاقة الوطيدة التي تربط بين الناديين الشقيقين، وأواصر الحب التي تجمع بين الشعبين المصري والإماراتي.

وكشف شلبي عن تخصيص 2170 تذكرة لجماهير نادي العين الشقيق بخلاف 300 مقعد في الدرجة الأولى، ومثلهم في المقصورة الأمامية، بالإضافة إلى مجموعة من الدعوات.

كما تقرر تخصيص المقصورة الزجاجية بالكامل لكبار ضيوف نادي العين، وكذلك بوابة خاصة لدخول جماهير النادي الضيف لمنع حدوث أي تكدس بين الجماهير.. وقال إنه تمت الاستجابة لكافة طلبات نادي العين بالتنسيق الكامل مع كافة السلطات المصرية، وتوفير كل سبل الراحة.

ويلتقي الأهلي ضيفه العين الإماراتي بعد غد الثلاثاء على استاد القاهرة في الدور الثاني من كأس القارات للأندية.