نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلمات كولر ومحمد رمضان للاعبي الأهلي بعد التتويج بكأس السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد فوز فريق النادي الأهلي بكأس السوبر المحلي على حساب الزمالك في المباراة التي أُقيمت أمس الخميس في أبوظبي، وجه المدير الفني السويسري مارسيل كولر والمدير الرياضي محمد رمضان، رسالة تحفيزية للاعبي الفريق.

كولر ورمضان يحثّان لاعبي الأهلي على التركيز في مباراة العين الإماراتي

وأفاد مصدر مطلع من داخل النادي بأن كولر ورمضان عبّرا عن تهانيهما للاعبين على الأداء المميز أمام الزمالك، مشيدين بتصحيحهم للصورة التي ظهر بها الفريق في مباراتي السوبر الإفريقي وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر.

وطالب كولر ورمضان، اللاعبين خلال رحلة العودة من أبوظبي، بتجنب الإفراط في الاحتفال والاحتفاظ بالتركيز المطلوب للمباريات المقبلة. وشددا على ضرورة إغلاق ملف السوبر المحلي نهائيًا، والاستعداد للمرحلة القادمة.

وأضاف المصدر أن الثنائي أكدا على أهمية المباراة القادمة أمام العين الإماراتي، والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل ضمن بطولة الإنتر كونتيننتال، مشيرين إلى أن الفريق يحتاج لتحقيق الفوز لمواصلة مشواره الناجح في البطولة.

واختتم المصدر بأن لاعبي الأهلي وعدوا الجهاز الفني ببذل أقصى ما لديهم لتحقيق الفوز في لقاء الثلاثاء المقبل ضد العين الإماراتي، لمواصلة إسعاد جماهيرهم.

الجدير بالذكر أن الأهلي توج بلقب السوبر المحلي بفوزه على الزمالك بنتيجة 7/6 بركلات الترجيح في المباراة التي استضافتها الإمارات.