نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسالة مؤثرة من مؤمن زكريا بعد تتويج الأهلي بالسوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي السابق، عن سعادته بتتويج المارد الأحمر ببطولة كأس السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك في المباراة التي أقيمت أمس الخميس.

تعليق مؤمن زكريا على تتويج الأهلي بالسوبر

وفي تعليقه عبر حسابه الرسمي على موقع إكس، قال: “الحمد لله على نعمة حب الناس، هناك الكثير من المشاعر التي أود التعبير عنها".

وأضاف: "أنا سعيد جدًا بفوز الأهلي بالسوبر، وكنت محظوظًا بوجودي في الملعب بين أصدقائي في الإمارات، حيث أشعر أنني في بلدي”.

كما شكر مؤمن زكريا أصدقائه والأستاذ يعقوب السعدي، الإعلامي الكبير، والدكتور عماد يوسف.

هذا وقد تُوج الأهلي بكأس السوبر المصري بعد تغلبه على الزمالك بركلات الترجيح، في المباراة التي أُقيمت على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، والتي انتهت بالتعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.

