نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لتصحيح الأخطاء ومنح التعليمات.. تقسيمة فنية بمران الزمالك قبل نهائي السوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة فنية خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ستاد محمد بن زايد في نهائي بطولة كأس السوبر المحلي.



وحرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على تنفيذ بعض الجمل الخططية، قبل خوض تقسيمة فنية في ختام مران اليوم استعدادًا لمباراة الأهلي.



وقام جوميز بتوجيه اللاعبين خلال التقسيمة ومنحهم تعليمات باستمرار.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الأهلي المقرر لها غدًا الخميس باستاد محمد بن زايد في نهائي بطولة كأس السوبر المحلي.