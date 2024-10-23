الرياضة

لتصحيح الأخطاء ومنح التعليمات.. تقسيمة فنية بمران الزمالك قبل نهائي السوبر

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أحمد جودة - القاهرة -  


خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة فنية خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ستاد محمد بن زايد في نهائي بطولة كأس السوبر المحلي.


وحرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على تنفيذ بعض الجمل الخططية، قبل خوض تقسيمة فنية في ختام مران اليوم استعدادًا لمباراة .


وقام جوميز بتوجيه اللاعبين خلال التقسيمة ومنحهم تعليمات باستمرار.


ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض المقرر لها غدًا الخميس باستاد محمد بن زايد في نهائي بطولة كأس السوبر المحلي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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