فوز يونايتد وتوتنهام وسقوط أرسنال

فوز يونايتد وتوتنهام وسقوط أرسنالتلقى أرسنال خسارته الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمام مضيفه بورنموث بنتيجة (0 - 2) مساء السبت، في الجولة الثامنة من «البريميرليغ».

وسجل الاسكتلندي راين كريستي في الدقيقة (70)، والهولندي جاستن كلايفرت من ركلة جزاء في الدقيقة (79) هدفي بورنموث الذي استغل النقص العددي في صفوف منافسه عقب طرد مدافعه الفرنسي ويليام صليبا في الدقيقة (30).

وجاءت الخسارة الأولى لأرسنال هذا الموسم بعد خمسة انتصارات وتعادلين في الدوري، إضافة إلى فوز وتعادل في دوري أبطال أوروبا، وفوز في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وبقي أرسنال في المركز الثالث برصيد 17 نقطة، بينما تقدم بورنموث للمركز العاشر برصيد 11 نقطة.

وفي مباراة ثانية، وانتعش مانشستر يونايتد بتحقيق فوزه الأول بعد خمس مباريات، وذلك أمام ضيفه برنتفورد (2 - 1). وسجل هدفي مانشستر يونايتد، كل من الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو في الدقيقة (47)، والدنماركي راسموس هويلوند في الدقيقة (62) بعد تقدم الضيوف عبر الجامايكي إيثان بينوك في الدقيقة (45+5).

ورفع يونايتد رصيده إلى 11 نقطة في المركز العاشر مؤقتا، فيما ظل برنتفورد في المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط.

واستعاد أستون فيلا نغمة الانتصارات بعد تعادلين، عقب تغلبه على مضيفه فولهام (3 - 1).

وسجل مورغان روجرز في الدقيقة (9)، وأولي واتكينز في الدقيقة (59)، والفرنسي إيسا ديوب بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة (69) ثلاثية أستون فيلا، فيما أحرز المكسيكي راوول خيمينيس في الدقيقة (5) لفولهام.

وأضاع البرازيلي أندرياس بيريرا ركلة جزاء في الدقيقة (16)، بينما طرد زميله الدنماركي يواكيم أندرسن في الدقيقة (64). كما طرد المهاجم البديل لأستون فيلا الشاب جايدن فيلوجين في الدقيقة (90+3) بعد نيله إنذارين في خمس دقائق.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف عن أرسنال الثالث. بينما بقي فولهام في المركز التاسع برصيد 11 نقطة.

كما تغلب برايتون على مضيفه نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد، سجله المتألق داني ويلبيك في الدقيقة (35)، ليحتل برايتون المركز الخامس برصيد 15 نقطة، في حين بقي نيوكاسل ثامنا برصيد برصيد 12 نقطة.

وفي باقي المباريات استعاد توتنهام نغمة الفوز بعدما اكتسح ضيفه وست هام يونايتد (4 - 1).

ويدين توتنهام بفوزه إلى كل من السويدي ديان كولوسيفسكي في الدقيقة (36)، والمالي إيف بيسوما في الدقيقة (53)، ومدافع وست هام جان-كلير توديبو الذي سجل بالخطأ في مرماه في الدقيقة (55)، ونجمه الكوري سون هيونغ مين في الدقيقة (60)، بعدما كان الغاني محمد قدوس منح وست هام التقدم في الدقيقة (18) قبل أن يطرد في وقت متأخر من اللقاء في الدقيقة (86).

ورفع توتنهام رصيده إلى 13 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد وست هام الذي مني بخسارته الرابعة من ثماني مباريات عند 8 نقاط في المركز الرابع عشر.

كما خسر ساوثهامبتون بنتيجة (2 ـ 3) أمام ضيفه ليستر سيتي. وفاز إيفرتون على مضيفه إيبسويتش تاون بهدفين دون رد.