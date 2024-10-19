نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت 19-10-2024 في جميع المسابقات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد اليوم السبت الموافق 19 أكتوبر2024 عدد من المباريات فى مختلف المسابقات حول العالم، أبرزها مباراة سيلتا فيجو ضد ريال مدريد فى إطار منافسات بطولة الدوري الاسباني.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي كل التفاصيل الخاصة، بمباريات اليوم السبت في جميع البطولات حول العالم.



مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

أتلتيك بيلباو ضد إسبانيول – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3.

أوساسونا أمام ريال بيتيس – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3.

جيرونا ضد ريال سوسيداد – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3.

سيلتا فيجو أمام ريال مدريد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



توتنهام ضد وست هام – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1.

فولهام ضد أستون فيلا – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1

إبسويتش تاون أمام إيفرتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2

مانشستر يونايتد ضد برينتفورد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1

ساوثهامتون ضد ليستر سيتي – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 3.

بورنموث ضد آرسنال – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1.



مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

فرايبورج ضد أوجسبورج – الساعة 4:30 عصرا

هوفنهايم ضد بوخوم – الساعة 4:30 عصرا

بوروسيا مونشنجلادباخ أمام هايدنهايم – الساعة 4:30 عصرا

ماينز أمام لايبزيج – الساعة 4:30 عصرا

باير ليفركوزن ضد آينتراخت فرانكفورت – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

بايرن ميونخ ضد شتوتجارت – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الرائد ضد الوحدة – الساعة 6 مساء على قناة SSC2 HD

ضمك ضد التعاون – الساعة 6:20 مساء على قناة SSC1 HD

الاتحاد ضد القادسية – الساعة 9 مساء على قناة SSC1 HD

مواعيد مباريات الدوري القطرى والقنوات الناقلة

الشمال ضد العربي – الساعة 5:30 مساء على قناة الكأس القطرية

قطر أمام الوكرة – الساعة 7:30 مساء على قناة الكأس القطرية

الأهلي ضد الدحيل – الساعة 7:30 مساء على قناة الكأس القطرية

