نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل انطلاق الجولة السابعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم «دوت الخليج الرياضي»، جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل انطلاق الجولة السابعة، والتي ستشهد مواجهات قوية.

يتصدر نادي الهلال حاليًا جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين في نسخته الحالية، بعد الأداء القوي الذي قدمه في الفترة الأخيرة.

ويحتل نادي الاتحاد المركز الثاني في الترتيب، حيث خاض حتى الآن ست جولات في بطولة تشهد العديد من المفاجآت المثيرة.

في المركز الثالث يأتي نادي النصر برصيد 14 نقطة، متبوعًا بنادي الشباب الذي يحتل المركز الرابع.

جدول ترتيب دوري روشن

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين:

1. الهلال - 18 نقطة

2. الاتحاد - 15 نقطة

3. النصر - 14 نقطة

4. الشباب - 12 نقطة

5. التعاون - 10 نقاط

6. القادسية - 10 نقاط

7. الرياض - 10 نقاط

8. الاتفاق - 10 نقاط

9. الرائد - 7 نقاط

10. الأهلي - 7 نقاط

11. العروبة - 7 نقاط

12. الخليج - 7 نقاط

13. ضمك - 6 نقاط

14. الفيحاء - 5 نقاط

15. الوحدة - 5 نقاط

16. الخلود - 4 نقاط

17. الأخدود - 4 نقاط

18. الفتح - 3 نقاط