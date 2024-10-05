نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نابولي يكرم ضيافة كومو.. ويعزز صدارته للكالتشيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عزز نابولي صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوزه على كومو (3-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة بالجولة السابعة من المسابقة.

نابولي يكرم ضيافة كومو.. ويعزز صدارته للكالتشيو

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1/1، حيث تقدم نابولي بهدف أحرزه سكوت مكتوميناني في الدقيقة الأولى، وتعادل كومو بهدف سجله جابرييل ستريفيزا في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني، نجح نابولي في تسجيل هدفين حسم بهما الفوز عن طريق روميلو لوكاكو في الدقيقة 53 من ركلة جزاء وديفيد نيريس في الدقيقة 86.

وعزز نابولي صدارته لجدول الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 16 نقطة، بفارق 4 نقاط أمام يوفنتوس الذي يواجه كالياري بعد غد الأحد في ذات الجولة.

وأصبح هذا الفوز هو الخامس لنابولي في الدوري هذا الموسم مقابل التعادل في مباراة والخسارة في مثلها.

في المقابل توقف رصيد كومو عند 8 نقاط في المركز العاشر، متلقيا خسارته الثالثة هذا الموسم، مقابل الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما.

