نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الخليج والخلود في الدوري السعودي والقناة الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج مع نظيره فريق الخلود اليوم الجمعة الموافق 4 أكتوبر الحالي بستاد الأمير محمد بن فهد في لقاء هام بينهم ضمن منافسات الجولة 6 من دوري روشن السعودي.
موعد مباراة الخليج والخلود
وتنطلق صافرة بداية مباراة الخليج والخلود مساء اليوم في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 7:00 بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة الخليج والخلود
تردد SSC
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.
القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز:- 27500.
معامل التصحيح: 5/6.