نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الخليج والخلود في الدوري السعودي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج مع نظيره فريق الخلود اليوم الجمعة الموافق 4 أكتوبر الحالي بستاد الأمير محمد بن فهد في لقاء هام بينهم ضمن منافسات الجولة 6 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الخليج والخلود

وتنطلق صافرة بداية مباراة الخليج والخلود مساء اليوم في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 7:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الخليج والخلود

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.