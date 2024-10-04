webook.com.. رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والاهلي في دوري روشن السعودي 2024 بالجوهرة المشعة

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رياض - احمد صلاح - حجز تذاكر الاهلي والهلال، نوفر لكم الآن رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي لكرة القدم، حيث يلتقي كلاً من الاهلي والهلال في إطار الجولة الخامسة من دوري المحترفين السعودي لكرة القدم، ويحتل الهلال حامل اللقب صدارة الترتيب بعد فوزه في خمس مباريات دون فقدان أي نقطة، بينما يحتل الأهلي مستضيف المباراة المركز السابع برصيد 7 نقاط، بعد فوزه بمباراتين وتعادله في واحدة وهزيمته في مباراتين.

حجز تذاكر الاهلي والهلال

ويمكن حجز تذاكر مباراة الاهلي ضد الهلال عبر وي بوك عبر الرابط webook.com، وستلعب المباراة يوم السبت المقبل الموافق 5 أكتوبر في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الرياض، على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملعب عبد الله الرياضية بجدة، وكان الفريقان قد تواجها في عشر مناسبات من قبل على هذا الملعب، فاز الهلال في خمس مباريات بينما تعادل الفريقان في ثلاثة وفاز الأهلي في مباراتين، ويقود المباراة طاقم حكام سلوفيني بقيادة الحكم سلافكو فينسينش ويعاونه مواطنيه توماس كلانسنيك وأندراز كوفاسيتش.

خطوات حجز تذاكر مباراة الهلال والاهلي

ويمكنكم حجز تذاكر مباراة الاهلي والهلال في الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”، من خلال منصة webook من خلال الخطوات التالية:-

إدخل على منصة “وي بوك” هنا.

سجل دخول بحسابك أو قم بإنشاء حساب جديد.

اضغط على أيقونة “أحجز التذاكر”

أختار فريقك الذي تشجعه وعدد التذاكر المراد حجزه

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