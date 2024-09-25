نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل أرسنال الرسمي أمام بولتون في كأس كاراباو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق بولتون، بعد قليل، ضمن منافسات بطولة كأس كاراباو.

وتقام مباراة آرسنال أمام نظيره فريق بولتون، ضمن منافسات الدور الثالث من عمر بطولة كابيتال وان.

تشكيل أرسنال أمام بولتون

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: بورتر.

خط الدفاع: كيور، نيكولاس، كالافيوري، لويس.

خط الوسط: ديكلان رايس، جورجينيو، إيثان نوانيري.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج، جابرييل جيسوس، بوكايو ساكا.

موعد مباراة آرسنال أمام بولتون

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.