هانز فليك ينافس أنشيلوتي على جائزة أفضل مدرب في الشهر بالدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رابطة الدوري الإسباني (الليجا) عن قائمة المدربين المرشحين لجائزة أفضل مدرب لشهر سبتمبر، وذلك بعد الأداء المميز الذي قدمته فرقهم خلال هذا الشهر في منافسات الدوري الإسباني.

المرشحين لجائزة أفضل مدرب في شهر سبتمبر بالدوري الإسباني

تضم القائمة ثلاثة مدربين برزت فرقهم بأداء استثنائي خلال الشهر، وهم:

هانز فليك - المدير الفني لبرشلونة. كارلو أنشيلوتي - مدرب ريال مدريد. أرنستو فالفيردي - مدرب أتلتيك بلباو.

أداء المدربين خلال شهر سبتمبر

هانز فليك قاد برشلونة إلى تحقيق فوزين كبيرين، الأول أمام جيرونا بنتيجة 4-1، والثاني أمام فياريال بنتيجة 5-1.

كارلو أنشيلوتي حقق سلسلة انتصارات مع ريال مدريد، حيث فاز على ريال بيتيس بنتيجة 2-0، وعلى ريال سوسيداد بنفس النتيجة، بالإضافة إلى الفوز على إسبانيول بنتيجة 4-1، واختتم الشهر بالفوز على ألافيس بنتيجة 3-2.

أرنستو فالفيردي قاد أتلتيك بلباو للفوز على لاس بالماس بنتيجة 3-2، وعلى ليجانيس بنتيجة 2-0، كما تغلب على سيلتا فيجو بنتيجة 3-1.

في ترتيب الدوري الإسباني، يحتل برشلونة الصدارة برصيد 18 نقطة، يليه ريال مدريد في المركز الثاني بـ 17 نقطة، بينما يأتي أتلتيك بلباو في المركز الثالث برصيد 13 نقطة.