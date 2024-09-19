رونالدو: لامين يامال يقوم بأشياء لم أفعلها أنا وميسي بهذا العمر

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أحمد جودة - القاهرة - أبدى البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي، رأيه في مستوى لامين يامال لاعب برشلونة الشاب صاحب الـ17 عامًا، مشيرًا إلى أنه يمتلك قدرات هائلة ويحتاج لبعض الحظ.

رونالدو: يامال يمتلك موهبة عظيمة ويحتاج للحظ

قال رونالدو في حديثه عبر قناته على “يوتيوب”: “أرى إن لامين يامال يمتلك إمكانيات هائلة وموهبة عظيمة ويحتاج إلى الحظ لأنه صغير جدًا وآمل ألا يواجه بعض المشاكل”.

وتابع رونالدو: “أؤمن وأعتقد أن لامين يامال سيكون من أفضل اللاعبين في هذا الجيل الجديد”.

وأضاف: “حتى أنا وميسي لم نستطيع فعل ما يقوم به لامين يامال في هذا العمر”.