نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناقد رياضي يهاجم فتوح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد الناقد الرياضي محمد الشرقاوي، واقعة ظهور فتوح في تدريبات الزمالك بعد خروجه من الحبس بأقل من ٢٤ ساعة.

الشرقاوي ينتقد تواجد فتوح في تدريبات الزمالك

وقال الشرقاوي خلال تصريحاته ببرنامج «ملعب الشمس»، والمذاع على «قناة الشمس» مع الإعلامي عبدالناصر زيدان، إن من تحدث مع فتوح وأصر على تواجده في تدريبات الزمالك «خزعبلي»

وأضاف، ظهوره آثار غضب أهل المتوفي وقد يعقد الأمور أكثر، ونتمنى أن تمر الأمور وتسامح أسرة المتوفي اللاعب.

يشار إلى إن فتوح خرج من السجن بكفالة قدرها 50 ألف جنيه، وتم تحديد 22 أكتوبر المقبل موعدًا لجلسة جديدة في قضية دهسه لأمين الشرطة على أحد الطرق الرئيسية بمدينة العلمين في الساحل الشمالي.