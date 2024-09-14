نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لماذا فشل انتقال تريزيجيه إلى الأهلي قبل التوقيع مع الريان؟ وسيط الصفقة يجيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد المعلم، وكيل سعود عبد الحميد لاعب المنتخب السعودي ووسيط صفقة انتقال محمود حسن تريزيجيه إلى نادي الريان القطري، عن تفاصيل جديدة تتعلق باللاعب والنادي الأهلي.

وقال «كان هناك اهتمام حقيقي من النادي الأهلي بتريزيجيه، لكن الصفقة لم تكتمل. لا أملك معلومات عن تفاصيل العرض المقدم من الأهلي أو الأسباب التي أدت إلى عدم الاتفاق».

وقد أثارت خطوة تريزيجيه بالانتقال إلى الريان انتقادات من بعض جماهير الأهلي، التي كانت تأمل في عودته إلى فريقه السابق لدعمه في المنافسات القارية المقبلة مثل دوري أبطال إفريقيا والسوبر الأفريقي وبطولة فيفا إنتركونتيننتال.

في المقابل، سجل تريزيجيه هدفه الأول في الدوري القطري بعد خمس دقائق فقط من انطلاق مباراة الريان ضد الشحانية، التي انتهت بفوز الريان 4-2.

يأتي اهتمام الأهلي السابق بتريزيجيه في إطار سعي النادي لتعزيز صفوفه بلاعبين ذوي خبرة، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها في البطولات القارية.

ورغم الانتقادات التي وجهت لتريزيجيه، فإن انتقاله إلى الريان يعكس تطلعاته لمواصلة مسيرته الاحترافية في بيئة جديدة، ويبدو أن تريزيجيه قد بدأ بشكل قوي في الدوري القطري، مما قد يعزز من قيمته كإضافة قوية للفريق الذي انتقل إليه.