برشلونة يتحرك لتحصين نجمه من إغراءات مانشستر يونايتد ونيوكاسل

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أحمد جودة - القاهرة - يسعى نادي برشلونة، لتمديد عقد أحد لاعبي الفريق الكتالوني في المرحلة المقبلة وذلك بعد اهتمام مانشستر يونايتد ونيوكاسل الإنجليزيين بالتعاقد معه.

مانشستر يونايتد ونيوكاسل يريدان مارك بيرنال

وحسب شبكة “ESPN” الإسبانية فإن ناديي مانشستر يونايتد ونيوكاسل أرادا التعاقد مع مارك بيرنال لاعب وسط برشلونة الشاب والذي يبلغ من العمر 17 عامًا.

وأبدى ناديا مانشستر يونايتد ونيوكاسل رغبتها في كسر قيمة الشرط الجزائي في عقد بيرنال مع برشلونة والبالغ قيمته 20 مليون يورو وذلك رغم إصابته.

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى إن بيرنال يريد البقاء مع برشلونة وسيتم العمل على تمديد عقده في الأيام المقبلة، ليواصل مسيرته بقميص الفريق الكتالوني.