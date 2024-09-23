نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صحفية فلسطينية تفوز بالمركز الثالث بدورة هيكل لصحافة البيانات بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت نقابة الصحفيين ومؤسسة هيكل للصحافة العربية، عن المشروعات الثلاثة الفائزة بدورة صحافة البيانات، الممنوحة من مؤسسة هيكل، وانعقدت في مركز التدريب بالنقابة والتي استمرت قرابة شهر ونصف شهر.

الفائزون بجوائز دورة صحافة البيانات

وفاز بالمركز الأول الصحفي معتز جمال الدين، بجريدة التحرير، عن مشروع “وزراء وفقراء.. طريق العدالة الاجتماعية مغلق بنص القانون”. كما فاز بالمركز التاني الصحفي محمد علاء، بجريدة الشروق، عن مشروع “انهيار العقارات في مصر.. أزمة مستمر وحلول مجمدة”، أما المركز الثالث فجاء من نصيب الصحفية الفلسطينية سماح أبو سمرة.

حفل توزيع جوائز مسابقة هيكل للصحافة والإعلام

انطلقت مساء اليوم الإثنين حفل توزيع حوائز مسابقة مؤسسة هيكل للصحافة العربية في نسختها الثامنة، بالتعاون مع نقابة الصحفيين، بالتزامن مع الذكرى الـ101 لميلاد الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل.

النسخة الثامنة من مسابقة هيكل للصحافة العربية

حضر الحفل عدد كبير من رجال السياسة والإعلامي من بينهم الدكتور مصطفى حجازي رئيس الوزراء الأسبق، والسفير نبيل فهمي وزير الخارجية الأسبق، والدكتور عماد مغازي وزير الثقافة الأسبق، ومحمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وحمدين صباحي المرشح الرئاسي الأسبق، ومحمد سلماوي رئيس مجلس إدارة المصري اليوم، والمهندس إبراهيم المعلم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشروق، والكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع.

حضور حفل مؤسسة هيكل في نسخته الثامنة

ومن الإعلاميين، حضر كل من: منى الشاذلي، لميس الحديدي، وشريف عامر، وحسين عبد الغني مدير مكتب الجزيرة الأسبق، والكاتب الصحفي أيمن الصياد، والكاتب الصحفي يحيى قلاش نقيب الصحفيين الأسبق، والكاتب الصحفية أمينة شفيق، والكاتب الصحفي عبدالله السناوي، والكاتب الصحفي جمال فهمي، وأعضاء مجلس النقابة وأسرة هيكل.