نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي الرسمي ضد الجندل في كأس الملك السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الراقي لمواجهة نظيره الجندل، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين "الملك".

وتقام مباراة الأهلي ضد الجندل، مساء اليوم الإثنين، على أرضية ملعب استاد “الملك عبدالله الرياضية” في كأس الملك السعودي.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي ضد الجندل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

وضم تشكيل الأهلي لمواجهة الجندل كل من: