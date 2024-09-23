نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريح مفاجئ من إنريكي حول انتقال مبابي إلى ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، عن انتقال اللاعب كيليان مبابي إلى ريال مدريد.

انتقل كيليان مبابي إلى ريال مدريد في فترة الميركاتو الصيفي، قادمًا في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

إنريكي: مبابي رائع ومن العار أن ينتقل إلى ريال مدريد

قال إنريكي في حديثه لشبكة “موفي ستار بلس”: “كيليان مبابي شخص رائع واستثنائي، ومن الصعوبة أن تجد لاعبًا بنفس هذا المستوى”.

وأضاف إنريكي: “مبابي لاعب رائع ومن العار انتقاله إلى ريال مدريد (ضاحكًا)”.

وخاض كيليان مبابي، 8 مباريات بقميص ريال مدريد في الموسم الجاري وقد سجل 6 أهداف وصنع تمريرة حاسمة واحدة.