نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يلبي طلب جماهيره عقب لقاء السوبر الإفريقي أمام الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، عن ثلاثة أطقم خاصة بالفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، عقب المشاركة في بطولة كأس السوبر الأفريقي أمام النادي الأهلي.

الزمالك يعلن عن أطقم الموسم الجديد عقب لقاء السوبر

أكد مصدر داخل نادي الزمالك بأن الإدارة استقرت في وقت سابق على الإعلان عن ثلاث أطقم عقب لقاء السوبر، وذلك بعد الإعلان عن قميصي مباراة كأس السوبر الأفريقي.

وأضاف المصدر ذاته، بأن الثلاث أطقم الذي كان من المقرر الإعلان عنهم عقب مباراة السوبر الأفريقي لم يكن بينهم القميص الأسود، ولكن بعد القبول والإعجاب الكبير من اللاعبين والجماهير تم الاستقرار على إدراجه في اطقم الموسم الجديد.

وأوضح المصدر، بأن أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، قام بالسفر خارج مصر خلال الأسابيع الماضية أكثر من مرّة، من أجل إنهاء كافة التفاصيل الخاصة بالزي الجديد مع شركة zat بجانب التأكيد على كافة التفاصيل الخاصة بالتصاميم والألوان والكميات المحددة.