1350 لاعب في بطولة الجمهورية للأندية للكيك بوكسيج المؤهلة للبطولة العربية

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أحمد جودة - القاهرة - شهدت بطولة الجمهورية للأندية للكيك بوكسينج للعموم اشتراك 1350 لاعب ولاعبة من مختلف الأندية بمحافظات الجمهورية والتي أقيمت في استاد القاهرة خلال الفترة من 19 إلى 23 سبتمبر الجاري.

مشاركة 1350 لاعب ولاعبة في بطولة الجمهورية للأندية للكيك بوكسينج

قال محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، إن تلك البطولة تعود أهميتها إلى اكتشاف العديد من اللاعبين أصحاب المواهب الفنية والبدنية بهدف انتقاء أفضل العناصر منهم للانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني للكيك بوكسينج.

وأكد محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج أن اللعبة انتشرت في جميع أنحاء الجمهورية وعلى أكثر من مستوى في جميع الأندية ومراكز الشباب وهو ما ظهر جليًا خلال بطولة الجمهورية للعموم.

أضاف صبيح أن بطولة الجمهورية للعموم أحد أهم البطولات التي ينظمها الاتحاد المصري للكيك بوكسينج في بداية الموسم وهي التي تعد مؤهلة للفعاليات الدولية المقبلة، ويشارك فيما ما يقرب من 1350 لاعب ولاعبة من صفوة الأندية لاختيار أفضل اللاعبين في المنتخبات القومية.

تابع صبيح أن أهم بطولة سينظمها الاتحاد في الفترة المقبلة هي البطولة العربية في الفترة من 21 إلى 28 أكتوبر المقبل في مصر، كما سيشارك المنتخب في البطولة الإفريقية في جنوب إفريقيا شهر ديسمبر المقبل، والمؤهلة لبطولة العالم العسكرية.

أردف صبيح أن الاتحاد المصري يعتمد في اختياره للاعبين للمنتخب القومي، بناء على الكفاءة والنتائج المميزة وهو ما يجعلنا نقف على منصات التتويج في كافة الفعاليات الدولية والقارية.