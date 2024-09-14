نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. الخطيب يطمئن على لاعبي الأهلي في كينيا والزمالك يعلن عن أولى صفقاته المحلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم السبت 14-09-2024 في السطور التالية:

الخطيب يطمئن على لاعبي الأهلي في كينيا

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على التواصل هاتفيًا مع طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي، والذي يترأس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في رحلة كينيا.

وجاء تواصل الخطيب مع قنديل، من أجل الاطمئنان على اللاعبين بعد وصول البعثة إلى نيروبي استعدادًا لمواجهة جورماهيا الكيني، بدوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الوحيد والختامي في كينيا في الثالثة عصر اليوم السبت على ملعب الشرطة الكيني، استعدادًا لمباراة جورماهيا غدا الأحد في ذهاب دور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا.

الزمالك يعلن عن أولى صفقاته المحلية

أعلن نادي الزمالك بشكل رسمي، صباح اليوم السبت، عن خامس صفقاته في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار سعي الإدارة لتعزيز صفوف الفريق الكروي الأول استعدادًا للموسم المقبل.

تعاقد نادي الزمالك، مع الظهير الأيسر محمد حمدي قادمًا من صفوف إنبي لتدعيم صفوف الفريق الأبيض.

بسبب الزمالك.. الأهلي يغير ملعب تدريبه الختامي لمباراة جورماهيا



يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الوحيد والختامي في كينيا في الثالثة عصر اليوم السبت على ملعب الشرطة الكيني؛ استعدادا لمباراة جورماهيا غدا الأحد في ذهاب دور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الأهلي مرانه على ملعب فريق الشرطة؛ نظرا لانشغال ملعب نيايو الذي يستضيف المباراة بمواجهة الزمالك والشرطة الكيني في بطولة الكونفيدرالية.