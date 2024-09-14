نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلال اتصال هاتفي.. الخطيب يطمئن على لاعبي الأهلي في كينيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على التواصل هاتفيًا مع طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي، والذي يترأس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في رحلة كينيا.

الخطيب يطمئن على لاعبي الأهلي في كينيا

وجاء تواصل الخطيب مع قنديل، من أجل الاطمئنان على اللاعبين بعد وصول البعثة إلى نيروبي استعدادًا لمواجهة جورماهيا الكيني، بدوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الوحيد والختامي في كينيا في الثالثة عصر اليوم السبت على ملعب الشرطة الكيني، استعدادًا لمباراة جورماهيا غدا الأحد في ذهاب دور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الأهلي مرانه على ملعب فريق الشرطة؛ نظرا لانشغال ملعب نيايو الذي يستضيف المباراة بمواجهة الزمالك والشرطة الكيني في بطولة الكونفيدرالية.

ويلتقي الأهلي مع جورماهيا في الثالثة عصر غدٍ الأحد على ملعب نيايو بالعاصمة الكينية نيروبي ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.