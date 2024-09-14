نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الألماني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستمر منافسات مسابقة الدوري الألماني للموسم الحالي، حيث تستكمل مباريات الجولة الثالثة من عمر المسابقة، والتي بدأت مبارياته أمس الجمعة 13 سبتمبر.



ونجح فريق بوروسيا دورتموند في تحقيق الفوز على حساب فريق هايدنهايم، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب سيجنال أدونا بارك.



وتذاع كل مباريات الدوري الألماني عبر قناة بين سبورتس، وتعد مجموعة قنوات بين سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات البوندسليجا.



مباريات اليوم السبت في الدوري الألماني



ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي مباريات اليوم السبت في الدوري الألماني.

هوفنهايم 4:30 باير ليفركوزن

لايبزيج 4:30 يونين برلين

فولفسبورج 4:30 آينتراخت فرانكفورت

بوروسيا مونشنجلادباخ 4:30 شتوتجارت

فرايبورج 4:30 بوخوم

كيل 7:30 بايرن ميونخ

