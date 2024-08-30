نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بديل أوسيمين.. مهاجم منتخب إنجلترا في مفاوضات متقدمة مع الأهلي السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الصحافة السعودية بأن هناك تحرك من قبل نادي الأهلي السعودي، لضم نجم منتخب إنجلترا قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

يسعى مجلس إدارة نادي أهلي جدة لتلبية احتياجات المدير الفني، ودعم الفريق بلاعبين ذو جودة عالية من أجل العودة إلى منصات التتويج.

مهاجم منتخب إنجلترا على أعتاب الإنضمام إلى دوري روشن

أوضحت الصحافة السعودية بأن ايفان توني في مفاوضات متقدمة مع فريق أهلي جدة، للانضمام إليهم في سوق الانتقالات الصيفية الحالية بعد موافقته على الشروط الشخصية.

ذكرت تقارير صحفية بجرائد السعودية بأن حاليا إدارة نادي أهلي جدة، في المرحلة الأخيرة من التفاوض مع إدارة برينتفورد، لإتمام عملية الانتقال قبل نهاية السوق الاوروبي.

انتصر اهلي جدة في الجولة الأولى من الدوري السعودي على فريق العروبة بنتيجة هدفين دون رد، ثم خسر في الجولة الثانية من الفتح بنتيجة هدف واحد دون رد.