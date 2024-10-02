انت الأن تتابع خبر "دون الحاجة للرجيم"..! مذيعة الجزيرة تكشف عن وصفة بسيطة موجودة في كل مطبخ تقضي على الكرش!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت المذيعة الشهيرة خديجة بن قنة عبر قناة الجزيرة عن اكتشاف مثير يتعلق بفقدان الوزن، حيث أكدت أن شاي الزنجبيل يعد حلاً فعالًا لتحقيق ذلك دون الحاجة إلى اتباع ريجيم قاسي، كما وذكرت أنها جربت هذه الوصفة وتمكنت من خسارة الوزن الزائد بسرعة خلال أسابيع، مشيرة إلى أن شاي الزنجبيل يساهم بشكل كبير في تنظيم الشهية وتعزيز عملية حرق الدهون، خاصةً في منطقة البطن.

طرق لتحضير شاى الزنجبيل لفقدان الوزن

ولتحضير شاي الزنجبيل، هناك عدة وصفات بسيطة ومتاحة في كل مطبخ، وسنستعرض ثلاث طرق فعّالة.

أولاً، يمكن تحضير شاي الزنجبيل التقليدي من خلال إضافة شريحة من جذر الزنجبيل إلى كوب من الماء الساخن، ثم تركه لمدة 30 دقيقة، كما يُفضل شرب هذا الشاي قبل 20 دقيقة من الوجبات لتعزيز تأثيره في حرق الدهون.

ثانيًا، يمكن تجربة شاي الزنجبيل مع الهيل والنعناع، ويتم ذلك من خلال وضع قطعة من الزنجبيل مع 60 جرامًا من أوراق النعناع والهيل في الماء الساخن، وتركه لمدة 30 دقيقة، وبعد تصفية الخليط، يمكن إضافة عصير الليمون والبرتقال للحصول على مشروب منعش ولذيذ.

اضافات مميزة لشاى الزنجبيل لفقدان الوزن