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محمد عمارة: منظومة الأهلي مثل الأندية الأوروبية.. وتوقيت احتراف محمد عبد المنعم مثالي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد عمارة نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق أن منظومة القلعة الحمراء تعمل مثل الأندية الأوروبية لذلك جميع اللاعبين ترغب فى الانضمام وارتداء التشرت الأحمر.  

محمد عمارة: منظومة الأهلي مثل الأندية الأوروبية

وقال محمد عمارة خلال تصريحات إذاعية عبر برنامج 10 و10 مع محمد الليثى المذاع على أون تايم سبورت إف إم على مواجات 93.7 قائلا " الكرة المغربية والتونسية تسبق حاليا الكرة المصرية حاليا بسبب أهتمام مسئولى تلك الدول بالناشئين والمنتخبات الوطنية ".

وشدد: " توقيت موافقة مسئولي النادى الاهلى على احتراف محمد عبد المنعم مدافع الفريق مثالى للغايه وهذا الامر حدث عقب الحصول على بطولة افريقيا والدورى الممتاز ".

واختتم محمد عمارة قائلا " راهنت على تالق مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسى منذ 10 سنوات ".

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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