نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. والد أشرف داري يكشف كواليس الانتقال إلى الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث زهير داري والد أشرف داري صفقة النادي الأهلي الأخيرة، عن تفاصيل جديدة في تعاقد القلعة الحمراء مع المدافع المغرب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد الأهلي مع أشرف داري لمدة 4 مواسم في صفقة بلقب قيمتها 1.500 مليون الف دولار + 300 الف دولار امتيازات.

والد أشرف داري يكشف تفاصيل صفقة الأهلي

وأكد والد داري تصريحات مع سيف زاهر عبر شاشة أون تايم سبورتس:" كنت فرحان جدا بالحفاوة التي استقبل بها جماهير الأهلي لصفقة أشرف داري، ونتمنى أن يقدم الإضافة المطلوبة مع النادي الأهلي في المواسم القادمة".

وتابع: "مدة التعاقد 4 مواسم المفاوضات كانت صعبة ولكن تمت بنجاح وإدارة الأهلي خاضت سباق صعب حتى فازت بالصفقة بعد اهتمام العديد من العروض الأوروبية".

وأشار: "نتابع البطولات المصرية ونشاهد النادي الأهلي وأبو تريكة كان معشوق الجماهير في المغرب".

واختتم: "أشرف يحب لقب الأسد والصخرة أيضا، والأهلي دائما يملك لاعبين مميزين داخل الملعب وهذا هو الفارق".