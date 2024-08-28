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أحمد جودة - القاهرة -

وجه أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رسالة دعم وحب إلى زميله كريم فؤاد الظهير الأيمن بالقلعة الحمراء، كما أنه يعاني بقطع في الرباط الصليبي.

"ليا أخ بحبه أكتر من نفسي".. أكرم توفيق يوجه رسالة لكريم فؤاد

وقام أكرم توفيق بتوجيه الرسالة عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي "الانستجرام": "ليا أخ اسمه كريم فؤاد بحبه أكتر من نفسي حسيت اني عايز اقول كده".

ويعود مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعدادا لخوض التدريبات والوقوف على النقط الهامة قبل الدخول في التدريبات الجماعية التي تقام يوم الأحد المقبل استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

ويستعد النادي الأهلي للإعلان عن صفقته الجديدة خلال الساعات القليلة القادمة، بعدما انتهت المفاوضات مع المغربي أشرف داري مدافع بريست الفرنسي بعد وصوله إلى القاهرة فجر اليوم الأربعاء.

