حازم إمام: كان نفسي أكمل.. وهذه الفترة أخرت الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - كشف حازم إمام عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم، ونجم الزمالك السابق، عن كواليس اعتزاله كرة القدم.

وقال خلال تصريحات تليفزيونية:" كان نفسي أكمل ولكن عندما تنظر إلى الأوضاع حولك الأمور تختلف، عقب الفوز ببطولة كأس مصر جاء قرار الاعتزال، ولكن إدارة الزمالك برئاسة ممدوح عباس ومحمد حلمي المدير الفني حاولوا إقناعي بالعدول عن القرار وطلبت مهلة للتفكير، وكان متبقي سنة في تعاقدي مع الزمالك".

وأكمل:" بعد رحيل طارق السيد وبشير التابعي وأكثر من لاعب وفي نفس التوقيت عدم وجود تدعيمات بديلة، وجدت أنني اتعرض لهجوم كقائد للفريق في وجود هؤلاء النجوم، فماذا سيحدث لو استمريت وسط هذه الأجواء، وشعرت أن الموسم التالي سيكون أسوأ بالنسبة لي".

وشدد حازم إمام نجم الزمالك السابق، على أن قائد الفريق واللاعب النجم هو من يتحمل المسؤولية دائما بغض النظر عن تفصيره من تدمه، مؤكدا أنه كان يتعرض لهجوم عنيف خلال فترة تواجده الأخيرة داخل جدران القلعة البيضاء، رغم وجود نجوم آخرين في الفريق وهو ما دفعه لاتخاذ قرار الاعتزال في هذا التوقيت.

واستكمل نجم الزمالك السابق:" أحيانا الإعلام ينتظر أن ينهي النجم مسيرته بشكل ما فرحلت، والموسم التالي بالفعل أنهينا الدوري في المركز السادس، وتلقينا الهزيمة من بني عبيد في كأس مصر وكانت من أسوأ المواسم بالفعل، تم تحميلي مسؤوليات كبيرة أثناء تواجدي ودائما الإعلام يتربص بالنجم فقط".

حازم إمام: هذه الفترة أخرت الزمالك كثيرًا

أكد حازم إمام أن فريق الزمالك من 2001 حتى 2004 شهدت تخبطات إدارية كثيرة في الزمالك، بسبب كثرة المجالس المعينة وهو ما أثر على الفريق بشكل سيء.

وأوضح:" كان يتم تعيين مجلس جديد في الزمالك كل أسبوعين تقريبًا، ثم يتم رفع قضايا من المجلس المنتخب، ليعود ويرحل مرة أخرى ويتم تعيين مجلس آخر وهكذا، وكل هذه العوامل أدت إلى التأثير السلبي للغاية على الفريق".

واختتم": الفترة من 2005 وحتى 2015 أخرت الزمالك بشكل كبير، 10 سنوات كاملة الأهلي يبني بشكل جيد والزمالك يحاول الحفاظ فقط ولذلك نجد أجيال جديدة تحب الأهلي لأنها تراه يفوز دائما ويحصل على كل البطولات".