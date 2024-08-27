نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولهم شوبير وعلاء.. 3 عروض أجنبية لخطف حراس مرمى الأهلي وموقف الشناوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، العديد من العروض الخارجية للحصول على خدمات حراس مرمى القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وظهر ثلاثي الأهلي، محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، بمستوى رائع في الفترة الأخيرة سواء مع الفريق أو منتخب مصر الأول والأولمبي.

عروض احتراف لحراس الأهلي

وأكد سيف زاهر عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس:" يوجد عروض بالجملة لحراس مرمى النادي الأهلي وأولهم حمزة علاء بعد تألقه في أولمبياد باريس الأخيرة وجميع العروض خارج مصر".

وتابع:" يوجد عرض مغري أجنبي لمصطفى شوبير، كما يوجد حديث مع الشناوي لتواجده خارج الدوري المصري في الموسم القادم".

وأشار:" الاتجاه داخل القلعة الحمراء هو رحيل حمزة علاء، وبيراميدز دخل مفاوضات مع اللاعب لضمه، والشناوي تحدث مع الخطيب ورفض كل العروض وسيجدد عقده لمدة 3 مواسم قادمة".

وواصل:" شوبير قرر البقاء داخل الأهلي رغم العروض الضخمة ويرغب في استمرار منافسته مع الشناوي على المقعد الرئيسي".