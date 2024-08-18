نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد رحيل محسن صالح.. قرار مفاجئ من محمود الخطيب بشأن لجنة التخطيط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يفكر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، في قرار جديد بشأن لجنة التخطيط بالنادي وذلك بعد رحيل محسن صالح عن اللجنة بعد التقدم باستقالته.

محسن صالح يتقدم باستقالته إلى محمود الخطيب

وكشف الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" محسن صالح اعتذر عن استكمال مهمته في لجنة التخطيط بالنادي الأهلي ".

وتابع:" تقدم محسن صالح إلى استقالته إلى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بعد مكالمة هاتفية جمعت بينهما، وأكد له أنه يرغب في الرحيل بسبب الانتقادات التي توجهت له في الفترة الأخيرة ".

وأوضح كريم رمزي:" محمود الخطيب يفكر في إلغاء لجنة التخطيط نهائيا، حيث يرى أنه قادر على متابعة كافة الأمور مع لجنة الكرة والجهاز الفني، ولجنة الاسكاوتنج تيم، ولذلك لن يكن في حاجة إلى لجنة التخطيط ".