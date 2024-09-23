شركة أبل تعمل على إصلاح خطأ iPadOS 18 المتسبب في تعطل جهاز...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 سبتمبر 2024 08:29 صباحاً - أبلغ عدد من المستخدمين عن تعطل جهاز iPad Pro M4 الخاص بهم بعد تثبيت تحديث iPadOS 18، والذي تم إصداره للجمهور، وبعد سحب التحديث لطرازات iPad المتأثرة، تعمل أبل الآن على إصلاح.

خطأ iPadOS 18 يتسبب في توقف تشغيل iPad Pro M4

في مذكرة داخلية حصلت عليها MacRumors، أقرت الشركة بالخطأ الذي أثر على طرازات iPad Pro M4 بعد تحديثها إلى iPadOS 18.

تقول أبل، إن عددًا صغيرًا من المستخدمين تأثروا، مما تسبب في توقف أجهزة iPad الخاصة بهم عن العمل.

تطلب الشركة من الفنيين محاولة إعادة تعيين جهاز iPad الخاص بالعميل بالقوة قبل طلب وحدة بديلة، وعلى الرغم من أن أبل تعمل على إصلاح، فلا توجد تفاصيل حول موعد توفره للجمهور.

في الوقت الحالي، سيتعين على أولئك الذين لم يقوموا بتحديث أجهزة iPad M4 الخاصة بهم بعد البقاء على iPadOS 17.

يبدو أن طرز iPad الأخرى لم تتأثر بالمشكلة، حيث لا يزال التحديث متاحًا لهم، ووفقًا للمستخدمين المتأثرين، توقفت أجهزة iPad الخاصة بهم عن العمل ببساطة بعد تثبيت iPadOS 18.

قال أحد المستخدمين إن جهاز iPad الخاص بهم قد تم إيقاف تشغيله في مرحلة ما من عملية التحديث ولم يعد يعمل، وليس من الممكن حتى استعادة برنامج iPad باستخدام جهاز كمبيوتر.

وأضاف أحد المستخدمين الذين تعطل جهاز iPad الخاص بهم بعد تثبيت التحديث: "لقد أخذته للتو إلى متجر Apple الذي أكد أنه معطل تمامًا، لكنهم قالوا إنهم اضطروا إلى إرساله إلى مهندسيهم قبل أن يتمكنوا من إعطائي بديلاً على الرغم من أنني أمتلك Apple Care".

يضيف iPadOS 18 شاشة رئيسية جديدة بأيقونات قابلة للتخصيص، يأتي التحديث أيضًا مع Math Notes وHandwriting with Smart Script ونسخ الصوت المباشر وتطبيق الآلة الحاسبة لأول مرة على iPad ووضع الألعاب.