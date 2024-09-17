"استلم 16200 شدة عن طريق الأيدي" .. خطوات شحن شدات ببجي موبايل PUBG Mobile UC بسهولة

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رياض - احمد صلاح - تعتبر شدات ببجي أهم ما يشغل بال اللاعبين في العالم، وذلك لأن شحن شدات ببجي هي وسيلة خرافية لشراء الكثير من الأشياء بشكل خرافي داخل اللعبة والظهور بأكونت مثالي، ودائمًا نرى الكثير من الشباب يلجأون إلى شحن شدات ببجي موبايل لفتح صناديق سكن M4 الثلجي، واليوم سوف نقدم لكم خطوات شحن 16200 شدة عن طريق الأيدي فقط من الموقع الرسمي.

شدات ببجي من موقع midasbuy

حتى تتمكن من شحن شدات لعبة ببجي موبايل بكل سهولة من الموقع الرسمي midasbuy يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للعبة ببجي midasbuy.

سجل دخول إلى الموقع عن طريق الفيس بوك أو عن طريق البريد الإلكتروني.

يجب عليك اختيار لعبة ببجي موبايل.

اختار عدد الشدات المطلوب وهو 12000+4200 شدة.

قم بالضغط على ادخل معرف اللاعب.

حدد وسيلة الدفع المطلوبة وقم بالضغط على دفع.

ضع جميع البيانات الشخصية الخاصة بوسيلة الدفع واضغط على دفع.

أخيرًا يجب عليك الانتظار قليلًا وسوف تجد الشدات في حسابك.

كيف أستفاد من شدات ببجي موبايل؟

عندما تقوم بشحن شدات ببجي يكون متاح إليك العديد من المميزات، وهذه المميزات كالتالي:

فتح الصناديق للحصول على الاسكنات الخرافية والأسلحة مثل ال M4 الثلجي.

شراء الأزياء والملابس الاسطورية.

شراء الـ Royale Pass والاستفادة من الهدايا الموجودة بداخله.

وسائل الدفع المتاحة في موقع midasbuy

يوجد عدة وسائل دفع على موقع midasbuy يمكنك من خلالها دفع قيمة الشدات، وهذه الوسائل كالتالي:

البطاقات البنكية.

المحافظ المصرية.

محفظة فوري الإلكترونية.

وإذا كنت من المهتمين بشحن الألعاب وتحميلها يمكنك متابعتنا من خلال موقع بوابة الصبح نقدم يوميًا الكثير من الطرق الرسمية لشحن الألعاب مثل ببجي موبايل وفري فاير والكثير من الألعاب الأخرى.

طريقة تحميل لعبة ببجي موبايل

حتى تتمكن من تحميل لعبة ببجي موبايل بالتحديث الجديد يجب عليك إتباع الخطوات التالية: