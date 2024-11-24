ينافس سامسونج.. شركة iQOO تعلن عن هاتفها الرائد iQOO Neo 10

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 نوفمبر 2024 04:43 مساءً - إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات عصرية يمكنك التفكير في هاتف iQOO Neo10 المقرر إطلاقه في 29 نوفمبر الحالي.

ووفقا لموقع gizmochina يأتي هاتف Neo 10 بنفس مستشعر الكاميرا الرائد الموجود في هاتف Vivo X200.

و أكدت من جانبها شركة iQOO أن سلسلة هواتف Neo10 ستضم مستشعر Sony IMX921 كوحدة كاميرا أساسية وهو نفس المستشعر الموجود في هاتف Vivo الرائد، X200 .

وتتضمن سلسلة هواتف Neo10 أيضًا تثبيتًا بصريًا للصورة (OIS) مصممًا خصيصًا لتقليل التشويش ومقاومة اهتزاز اليدين.

هواتف Neo10

وبعيدًا عن الكاميرا، تتميز سلسلة هواتف Neo10 ببعض المواصفات الرائعة وشريحةSnapdragon 8 Gen 3 وشاشة بدقة 1.5K مع معدل تحديث 144 هرتز.

وفي الوقت نفسه، سيتم تشغيل جهاز Neo10 Pro بواسطة معالج MediaTek Dimensity 9400 ، مقترنًا بذاكرة عشوائية LPDDR5X وذاكرة تخزين UFS 4.1.

وتدعم سلسلة هواتف Neo10 أيضًا الشحن السريع بقوة 120 وات، والشحن السريع ببروتوكول PPS بقوة 100 وات، ومصدر طاقة مباشر.

سلسلة هواتف iQOO Neo 10

وبالنسبة للشاشة، تأتي بحواف نحيفة بشكل لا يصدق يبلغ قياسها 1.4 مم فقط على اليسار واليمين، مما يجعلها أنحف حافة في مجموعة Neo.

وتأتي سلسلة Neo10 بثلاثة خيارات للألوان بالأسود الكلاسيكي، والبرتقالي والأبيض وعلى الرغم من احتواء الهاتف على بطارية أكبر سعة 6100 مللي أمبير في الساعة، إلا أن الهاتف يحافظ على شكلهالنحيف عند 7.99 مم ووزن 199 جرامًا.