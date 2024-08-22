نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات تناقش تعزيز الشراكة مع المالديف في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - التقى القائم بأعمال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات الدكتور خالد خلف الله، بمقر المؤسسة في جدة اليوم، رئيس ومحافظ سلطة النقد في جمهورية المالديف أحمد منور.

وناقش اللقاء تعزيز التعاون الاقتصادي، والشراكات الإستراتيجية التي من شأنها المرونة الاقتصادية والنمو في المالديف، والتزام المؤسسة بدعم المالديف في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز فرص التجارة الدولية باعتبار المؤسسة لاعبًا رئيسًا في التخفيف من المخاطر وتعزيز الائتمان للدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي