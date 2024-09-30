تامر حسين يكشف عن تعاوناته القادمة مع نانسي عجرم والهضبة

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الشاعر الغنائي تامر حسين عن تعاوناته القادمة مع نجوم العالم العربي في عالم الغناء.

تامر حسين يكشف عن أعماله الجديدة



وأكد تامر حسين في تصريحات صحفية له أنه يجهز حاليًا لعدة تعاونات فنية أهمها أغاني كتبها لكلًا من نانسي عجرم ونوال الزغبي.



وعبر تامر حسين عن سعادته بنجاحاته هذا العام مع الفنان عمرو دياب في أكثر من أغنية وكشف أيضًا أنهم في مرحلة التجهيز لعدة أغاني جديدة.



وعبر تامر حسين عن اعتزازه بصداقته بالفنان محمد حماقي وأنهم يستعدون حاليًا لإكمال أغاني ألبوم "هو الأساس".

آخر أعمال الشاعر تامر حسين

يذكر أن آخر أعمال الشاعر تامر حسين أغنية "اللي يقابل حبيبي" لـ شيرين وهي من ألحان عزيز الشافعي وتوزيع أمين نبيل.

كلمات أغنية "اللي يقابل حبيبي" لـ شيرين



اللي يقابل حبيبي سلامي أنا له

لو بيني وبينه إيه.. ده مهما كان حبيبي

والبعد الله يجازيه

اللي يقابل حبيبي ياخد صورة معاه

يبعتها من وراه

أسرح في عيون حبيبي وأحكيله عن الحياة

غريبة الدنيا دي تقرب الحبايب

وتلاقي الفرحة جاية تغرب الحبايب

لا رحمت اللي اتساب ولا ريحت اللي سايب

ربي العالم بحالي

وإني من يوم ما غاب بتحايل على الغياب

يرجعلي حبيبي ونقفل للبعد باب

يا ليالي قربيه حنني قلبه وهاتيه،

ومسيره في حضني يجيلي وأحكيله حصلي إيه