نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 26 سبتمبر.. موعد طرح فيلم عاشق لـ أحمد حاتم خارج مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تبدأ صالات السينمات خارج مصر في استقبال فيلم "عاشق" استعداد لطرحه بجميع السينمات وذلك يوم 26 سبتمبر المقبل.

ونشر أحمد حاتم من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام خاصية إستوري مقطع من الفيلم ليعلن عن موعد طرحه خارج مصر معلقًا:"فيلم عاشق يوم 26 سبتمبر بجميع السينما خارج مصر".



قصة فيلم "عاشق"



تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي، تجمع قصة حب تنتهي بالزواج بين الشاب مالك والفتاة فريدة، حيث يعمل مالك معالج لحالات الإدمان، بينما فريدة تتورط في العديد من المشكلات بسبب وقوعها في فخ الإدمان وتدور الأحداث في إطار تشويقي مما يجذب الجمهور لمشاهدة فيلم "عاشق" فور عرضه.

فريق عمل عاشق

الفيلم من إنتاج أحمد السبكي وتأليف محمود زهران، وإخراج عمرو صلاح، وبطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، محسن محيي الدين.



إيرادات فيلم عاشق

حقق فيلم "عاشق" في أول أيام عرضه أمس إيرادات بلغت مليونًا و43 ألفًا و626 جنيهًا في شباك التذاكر، حيث تصدر قائمة إيرادات الأفلام بهذا الرقم.

آخر أعمال أحمد حاتم

عرض منذ فترة قريبة عمر أفندي وحقق نجاح كبير وإشادات واسعة، ويضم مسلسل عمر أفندي عددًا كبيرًا من الفنانين أبرزهم الفنان أحمد حاتم، آية سماحة، محمد رضوان، والعمل من إخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وهو من تأليف مصطفى حمدي.

أحداث مسلسل عمر أفندي



وتدور أحداث مسلسل عمر أفندي في إطار الإثارة والتشويق حول 3 شخصيات محورية يقدمها الفنان أحمد حاتم والفنانة رانيا يوسف والفنانة آية سماحة وتجمع أحمد حاتم قصة حب بآية سماحة خلال الأحداث وينتقل المخرج خلال الأحداث بين الفترتين المختلفتين في الزمن والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.