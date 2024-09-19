لهذا السبب.. نجلاء بدر تتصدر ترند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة نجلاء بدر ترند محرك البحث "جوجل "، وذلك بعد حديث الفنانة مي عمر عنها وعن خلافها مع المخرج محمد سامي.

قالت مي عمر أن الفنانة نجلاء بدر هاجمتهم من خلال تصريحات تليفزيونية بعد مسلسل “ نسل الأغراب” ولكن بعد نجاح مسلسل “ جعفر العمدة” حاولت أن تبادر بالصلح لكنهم رفضوا ذلك.

وتقدم مي عمر دور راقصة، خلال أحداث مسلسل "إش إش" الذي يعتبر ثاني بطولاتها الرمضانية، بعدما قدمت في رمضان 2024 مسلسل "نعمة الافوكاتو" وتكون من 16 حلقة وتعاونت فيه أيضا مع زوجها محمد سامي.

كما تحدثت مي عمر في لقاء مع "عرب وود "عن مسلسلها، قالت: "مسلسل صعب شخصية صعبة مش سهلة، إني أعمل شخصية رقاصة مش سهلة وهي بعيدة جدا عني وعن شخصيتي تحدي كبير بس أنا حبيتها أوي".