الشاب خالد: اشتغلت بياع عصير ليمون على الطريق أيام الفقر

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان الشاب خالد، عن الصعوبات التي واجهها قبل الشهرة عندما كان فقيرًا، موضحًا أنه كان يعمل بائع عصير ليمون، وذلك خلال إستضافته في برنامج “بيت السعد” التي يقدمة النجمان والشقيقان أحمد وعمرو سعد، عبر شاشة مصر MBC1،MBC.

و قال الشاب خالد «الفقر بيخلي الواحد حزين وضاغط على نفسه، بالنسبة لي كنت باكل عيش وكنت بابقى مبسوط، وكانت أحلى أيام وخلتني راجل وبحارب، واشتغلت حاجات كثيرة منها إني ببيع عصير ليمون في الشارع».

أحدث أغاني الشاب خالد

يُذكر أن الشاب خالد اجتمع مؤخرًا مع أحمد سعد في دويتو جديد بعنوان الزين، جمع بينهما لأول مرة، وتم طرح الأغنية بالأسبوع الماضي على يوتيوب، وهي من كلمات مصطفى حدوتة وعبدو سعود، ألحان أحمد سعد، توزيع إيهاب كلوبيكس، ومكس أمير محروس.

كلمات أغنية الزين

وتقول كلمات الأغنية: "كانت فين العيون دي وكان فين الجمال ده كانت فين السهرة دي وكان فين القمر ده كانت فين الضحكة دي وكان فين الدلع ده؟ أنا بحب الحاجات دي ده أنا بموت في الكلام ده في شوفتك هبلني الزين يا عمري عينيك شابين وین اداني عشقك وين Ca veut dire ca y est قلبي يبغيك أنتي وين تروحي اديني معاك ننسى روحي وما ننساك وأنتي داويني بدواك يا عمري حياتي نهديها لك أنتي تعالي هنا مرة مرة وأنا معاك كل مرة ده أنت بس اللي في قلبي والباقيين بره بره قلبي ليك دقة دقة ما تزقوش زقة زقة ده أنت بس اللي في عيني والباقين لا لا في شوفتك هبلني الزين يا عمري عينيك شابين وین اداني عشقك وين Ca veut dire ca y est قلبي يبغيك انتي وين تروحي اديني معاك ننسى روحي وما ننساك وانتي داويني بدواك يا عمري حياتي نهديها لك أنتي".