لامين يامال يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا بهدفه في موناكو

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أحمد جودة - القاهرة - دخل لامين يامال نجم برشلونة الشاب، تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا بعد هدفه المميز أمام موناكو الفرنسي، في المباراة التي يستضيفها ملعب “لويس الثاني”، مساء الخميس.

لامين يامال ثاني أصغر لاعب يسجل في دوري أبطال أوروبا

يلتقي فريق برشلونة بنظيره موناكو، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا نسخة 2024-25.

وسجل لامين يامال، أول أهدافه في بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما هز شباك موناكو الفرنسي عند الدقيقة “28” من الشوط الأول، من خلال تسديدة متقنة.

وأصبح لامين يامال، هو ثاني أصغر لاعب يسجل هدفًا في دوري أبطال أوروبا بعمر 17 عامًا و68 يومًا، بعد زميله في برشلونة، أنسو فاتي.

ويعد أنسو فاتي هو أصغر لاعب سجل على الإطلاق بقميص برشلونة أيضًا في عام 2019 وكان بعمر 17 عامًا و40 يومًا.