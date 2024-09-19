صلاح عبد الله يثير الجدل بشأن وفاة محمد جمعة

القاهرة - محمد ابراهيم - آثار الفنان صلاح عبد الله جدلًا واسعًا عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك حيث قام بنشر نعى للشاعر محمد جمعة والفنان الكاريتر أحمد قاعود ولكن عند نشره النعى فقد أخطأ فذكر حساب الفنان محمد جمعة وليس الشاعر محمد جمعة مما آثار جدلًا واسعًا حول وفاته.

و جاء النعى “ الشاعر الأستاذ محمد جمعة ألتقيته مرة واحدة أثناء تكريمى بالإسماعلية وترك فى قلبى أعظم الأثر وأجمل إنطباع ”

و أردف حديثه “ والفنان الكاريتر أحمد قاعود تعرفت عليه هنا وتهاتفنا مرتين أو ثلاثة وحبيته قوى ثم إنقطع التواصل للاسف تقصيرًا منى والآن وبعد علمى بخبر رحيلهما عن هذه الفانية مش عارف أنعيهم وأقول إيه غير إنى أرجوكم أرجوكم الفاتحة والدعاء ”