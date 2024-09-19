نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوس أوس يحتفل بعيد ميلاد زوجته برسالة رومانسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل الفنان أوس أوس بعيد ميلاد زوجته من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

كتب أوس أوس:' لفيت الكون ما في منك ولا في زيك بجد، كل سنة واحنا مع بعض ربنا يخليكي ليا يا بنت الأصول، ربنا ميحرمنيش منك لحظة يا وش الخير بحبك "

والجدير بالذكر آخر أعمال أوس أوس مسرحية التلفزيون، تضم في بطولتها بجوار أوس أوس كل من بطولة حسن الرداد وإيمي سمير غانم، وغيرهم من الفنانين

وتدور أحداثها في إطار اجتماعي كوميدي فانتازي، حول زوجين يظهر لهما بابا نويل في شهر أغسطس، ليحقق أحلامهما التي طلبوها منه وهم أطفال، هم وعدد آخر من الناس، ويجدون معه تلفزيون سحري، ليضغطون على أحد أزراره، التي تنقلهم بداخله، ولكي يعودون إلى عالمهم لا بد أن يحققوا لبابا نويل أمنياته، التي تختلف بين عروض مسرحية ومباريات كرة قدم وأغاني