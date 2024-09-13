16 سبتمبر عروض أفلام مهرجان بردية السينمائى ضمن فعاليات نادى سينما المرأة

القاهرة - محمد ابراهيم - تحت رعاية الدكتور "أحمد هَنو" وزير الثقافة، تقام فعاليات نادى سينما المرأة والذى ينظمه المركز القومى للسينما برئاسة مدير التصوير السينمائى د."حسين بكر"، وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحى"، ويعرض خلال النادي افلام مهرجان بردية السينمائى.

وتبدأ الفعاليات فى تمام الساعة السادسة من مساء يوم الاثنين الموافق 16 من شهر سبتمبر الجارى بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية بعرض كلًا من فيلم" فقه أمى" للمخرج "عمر عز" وهو الفيلم الحاصل على الجائزة الأولى فى مهرجان بردية السينمائى فى دورته السابقة.

- فيلم "لحظة صدق" للمخرج "هشام على عبد الخالق" وهو الفيلم الحاصل على الجائزة الثانية فى مهرجان بردية السينمائى فى دورته السابقة.

- الفيلم العراقى "شيرين" للمخرج" زيد شكر"، وهو الفيلم الحاصل على الجائزة الثالثة فى مهرجان بردية السينمائى فى دورته السابقة.

- فيلم "أوضة وصالة" للمخرج" إسلام عصام".

- فيلم "رزق" للمخرج "شريف سالم".

- فيلم "ورقة جرنال" للمخرج "محمد أبو طبل".

- الفيلم العراقى "چيلانا الموصل" للمخرج" سلام الموسى".

- فيلم "كفتة بالصلصة" للمخرج "تامر زين".

- فيلم "إنكار" للمخرج "حسام عزام".

- الفيلم الفلسطينى" كحل بلون الدم" للمخرج "مُعاذ أسمر".

ويعقب العرض ندوة نقاشية حول الأفلام يشارك فيها المصور السينمائى الكبير "سعيد شيمى"، والمخرج الكبير "أحمد صقر"، والمخرج الكبير "عمرو عابدين" رئيس قناة النيل للدراما، والأستاذة" عزة أبو اليزيد" رئيس ومؤسس مهرجان بردية السينمائى ورئيس مجلس أمناء مؤسسة بردية للثقافة والفنون المنظمة للمهرجان.. وتدير الندوة الفنانة "شاهنده محمد على" مديرة "نادى سينما المرأة".

وعقب الندوة يتم تكريم كلًا من

- العميد "وليد مصطفى زكى" عضو مجلس أمناء مؤسسة بردية للثقافة والفنون.

- الفنان التشكيلى "عبد الحكيم صالح" المدير الإدارى لمهرجان بردية السينمائى.

- الفنان التشكيلى والروائى "عبد العزيز السماحى" مصمم مطبوعات مهرجان بردية السينمائى.

ثم تسليم شهادات المشاركة لصناع أفلام بردية السينمائى فى دورته السابقة.

وتُختَتَم فعاليات اليوم بالفقرة الفنية.

جديد بالذكر أن مهرجان بردية السينمائى تنظمه مؤسسة "بردية للثقافة والفنون" ويقام تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.

وجاءت نسخة المهرجان الأولى تحت اسم المخرج الراحل العظيم "عاطف الطيب" والتى كانت برئاسة الكاتب الكبير "عبد الرحيم كمال"، ويذكر أن نادي سينما المرأة يقيمة المركز القومي للسينما الإثنين الثالث من كل شهر.