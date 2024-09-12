انت الأن تتابع خبر ناهد الحلبي تتحدث عن زوجها بالممثل الراحل إبراهيم مرعشلي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة السورية ناهد حلبي للمرة الأولى عن زواجها من الممثل اللبناني الراحل إبراهيم مرعشلي، وذلك خلال حلولها ضيفة مع الإعلامية رابعة الزيات على شاشة LTV .



وكشفت ناهد ان شرط مرعشلي كان ان تبتعد عن مجال التمثيل.



علما ان مرعشلي تزوج مرتين، الأولى كانت من الممثلة ناهد حلبي وأنجب منها إبنه طارق مرعشلي، ثم تزوج مرة ثانية ورزق بابنتين هما ليال ولمى.



كما تطرقت حلبي إلى علاقتها بحفيدتها هيا مرعشلي ورأيها بجرأتها، فقالت ان الجرأة بالنسبة لها الظهور من دون ملابس اما ارتداء المايوه فليس جرأة.



يُشار إلى ان هيا هي ثمرة زواج الفنانة السورية الراحلة رندة مرعشلي من الفنان اللبناني طارق مرعشلي قبل أن يتطلّقا .